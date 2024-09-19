اليوم السابع
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العظمى 38 درجة.. اعرف حالة الطقس على طريق مصر أسوان الزراعى.. فيديو

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:54 ص
العظمى 38 درجة.. اعرف حالة الطقس على طريق مصر أسوان الزراعى.. فيديو طقس بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف، لمتابعة حالة الطقس التى تشهدها المحافظة، حيث تشهد بنى سويف ارتفاعا فى درجات الحرارة وتسجل العظمى 38 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاعًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد، اليوم، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، هبوب رياح معتدلة، تنشط أحيانًا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.







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