اليوم السابع
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العراق: مقتل 6 عناصر إرهابية بضرية جوية فى كركوك

الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:00 م
العراق: مقتل 6 عناصر إرهابية بضرية جوية فى كركوك القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل مجموعة إرهابية تتكون من "6" عناصر، بينهم أخطر قيادات داعش وآمر ما يسمى قاطع البو حمدان فى ولاية كركوك.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية (نينا) عن القيادة - في بيان اليوم الخميس، قولها "إنه بمتابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من شهرين، نفذ سلاح الجو بواسطة طائرات F16 اليوم ثلاث ضربات موجعة، أسفرت عن قتل مجموعة إرهابية تتكون من (6) عناصر، بينهم أحد أخطر قيادات داعش الإرهابي".

وتابع البيان، أن العملية أعقبتها عملية مداهمة وتفتيش للمكان المستهدف من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي بالاشتراك مع قطعات جهاز مكافحة الإرهاب حيث تم العثور على جثث الإرهابيين وعدد من الأحزمة الناسفة والأسلحة والمعدات الفنية وهواتف مختلفة كانت تستخدم من قبلهم".







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