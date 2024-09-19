اليوم السابع
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العثور على طفل حديث الولادة بإحدى قرى الحوامدية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:19 ص
العثور على طفل حديث الولادة بإحدى قرى الحوامدية العثور على رضيع - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف العثور على طفل رضيع بإحدى قرى الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطفل لرعايته، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على طفل بإحدى قرى الحوامدية، وتبين من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث، أن أحد أهالي القرية عثر على طفل حديث الولادة، ملقى بالشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرعاية الطفل، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


 







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