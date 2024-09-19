اليوم السابع
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"الطب البيطرى" بالإسكندرية تنظم قافلة علاجية مجانية للأغنام بقرية العماروة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 06:00 ص
"الطب البيطرى" بالإسكندرية تنظم قافلة علاجية مجانية للأغنام بقرية العماروة قافلة بيطرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، انطلاق حملة علاجية مجانية لتجريع الأغنام و الماشية والكشف بالسونار، وذلك اليوم الخميس بقرية العماروة بوحدة المنشية البحرية، لمكافحة الكفليات الداخلية.

 

وشددت الدكتورة صباح جارح مدير مديرة الطب البيطرى بالإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربى الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة فى أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين والمزارعين وحائزى الثروة الحيوانية.

 

وذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.







الاسكندرية

الحمى القلاعية

تحصين الماشية

الطب البيطرى




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