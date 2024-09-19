الرئيس الفلسطينى يبدأ زيارة رسمية إلى إسبانيا

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وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأربعاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة عمل تستمر ليومين.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني خلال زيارته، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.



كما سيبحث خلال اللقاء جهود وقف عدوان الاحتلال الشامل على فلسطين، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية، واستمرار إسرائيل باحتجاز أموال "المقاصة" الفلسطينية.



وسيتناول اللقاء سبل حماية حل الدولتين الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، والعمل من أجل الحصول على المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



واعترفت إسبانيا رسميا، بدولة فلسطين، يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من مايو 2024، ولاحقًا، قررت رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها من بعثة فلسطين الدبلوماسية ورئيس بعثة إلى سفارة دولة فلسطين ومنح مستوى السفير لرئيسها.



وفي السادس من يونيو 2024، أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، انضمام بلاده إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.