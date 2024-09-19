الخطوط الجوية الفرنسية تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب حتى الجمعة

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أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، تمديد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب حتى غدا الجمعة وسط مخاوف من تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط.



وأفادت الخطوط الجوية الفرنسية -وفي بيان اليوم الخميس تمديد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب حتى الجمعة بسبب الوضع الأمني في المنطقة.



يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قصف سبعة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، مما زاد الضغط على الحركة اللبنانية في أعقاب سلسلة انفجارات مميتة نُسبت إلى إسرائيل واستهدفت أنظمة اتصالات حزب الله اللبناني.



كما أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم أيضا تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى 24 سبتمبر ضمنا، وحتى 26 أكتوبر إلى بيروت، بسبب التوترات في المنطقة.