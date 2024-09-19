اليوم السابع
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الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع الإمارات

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:17 م
الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع الإمارات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار علاقات التعاون فى المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.







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