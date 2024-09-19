"التحطيب" تراث أبناء القبائل خلال المناسبات المختلفة فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

يقدم "اليوم السابع" ألبوم صور لممارسات لعبة التحطيب التى نشأ عليها أبناء القبائل فى الصعيد منذ الصغر، وتظهر قوتهم وبراعتهم فى فن الدفاع عن النفس وأصبحت تراثًا يتوارثها جيلًا بعد جيل.

و"التحطيب" أصبح تراث القبائل، لأنه يقام على هامش الليالى والمناسبات والأفراح، ولا يزال يلتف حول هذا الفن الكثير من شباب القبائل وكبار العائلات.

قال أهالى أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن التحطيب هو لعبة فرعونية، ولكنه اشتهر بين أبناء القبائل العربية لأنه يقام على هامش المناسبات مثل الأفراح والموالد ولكن أغلب ارتباطه يكون بالمرماح، ويحرص على حضور التحطيب أبناء القبائل من محافظة أسوان ومحافظات الأقصر وسوهاج وقنا.





أبناء-القبائل







‪أجواء-احتفالية-خلال-التحطيب







التحطيب







القبائل-العربية-







الليالى-والمناسبات







تحطيب-العصا







‪جانب-من-التنافس







‪جانب-من-المنافسة







قبائل-أسوان_1







لقاء-ودى-بعد-التنافس







مزمار-بلدى







منافسات-أبناء-القبائل-فى-التحطيب







منافسات-التحطيب



