اليوم السابع
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"التحطيب" تراث أبناء القبائل خلال المناسبات المختلفة فى أسوان.. صور

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:00 ص
"التحطيب" تراث أبناء القبائل خلال المناسبات المختلفة فى أسوان.. صور "التحطيب" تراث أبناء القبائل بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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يقدم "اليوم السابع" ألبوم صور لممارسات لعبة التحطيب التى نشأ عليها أبناء القبائل فى الصعيد منذ الصغر، وتظهر قوتهم وبراعتهم فى فن الدفاع عن النفس وأصبحت تراثًا يتوارثها جيلًا بعد جيل.

و"التحطيب" أصبح تراث القبائل، لأنه يقام على هامش الليالى والمناسبات والأفراح، ولا يزال يلتف حول هذا الفن الكثير من شباب القبائل وكبار العائلات.

قال أهالى أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن التحطيب هو لعبة فرعونية، ولكنه اشتهر بين أبناء القبائل العربية لأنه يقام على هامش المناسبات مثل الأفراح والموالد ولكن أغلب ارتباطه يكون بالمرماح، ويحرص على حضور التحطيب أبناء القبائل من محافظة أسوان ومحافظات الأقصر وسوهاج وقنا.


أبناء-القبائل

أبناء-القبائل


‪أجواء-احتفالية-خلال-التحطيب
‪أجواء-احتفالية-خلال-التحطيب


التحطيب
التحطيب


القبائل-العربية-
القبائل-العربية-


الليالى-والمناسبات
الليالى-والمناسبات


تحطيب-العصا
تحطيب-العصا


‪جانب-من-التنافس
‪جانب-من-التنافس


‪جانب-من-المنافسة
‪جانب-من-المنافسة


قبائل-أسوان_1
قبائل-أسوان_1


لقاء-ودى-بعد-التنافس
لقاء-ودى-بعد-التنافس


مزمار-بلدى
مزمار-بلدى


منافسات-أبناء-القبائل-فى-التحطيب
منافسات-أبناء-القبائل-فى-التحطيب


منافسات-التحطيب
منافسات-التحطيب


منافسات-العصا
منافسات-العصا







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