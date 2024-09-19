اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:38 م
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البنك المركزى العُمانى يخفض سعر الفائدة 50 نقطة اساس

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:16 م
البنك المركزى العُمانى يخفض سعر الفائدة 50 نقطة اساس عملات - أرشيفية
وكالات

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أصدر البنك المركزي العُماني قرارا بتخفيض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس (0.50%)، ليصبح 5.50 بالمائة.

وبحسب صحيفة الرؤية العُمانية، أوضح البنك المركزي العُماني في قراره أن الإجراء يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني.

وخفض البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة باكثر من المتوقع لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث قرر أمس الاربعاء خفض معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس وذلك لأول مرة منذ مارس 2020.

وتشير التوقعات إلى أمكانية يقوم الفيدرالي الأمريكى بتخفيض الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري، بنسبة 0.25% لتصل الفائدة إلى مستوى 4.50%.







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