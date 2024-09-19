البرلمان العربي يرحب بقرار أممي بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

بيشوى رمزى

رحب البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة بأغلبية ساحقة قرارًا فلسطينيًا يطالب بإنهاء وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر أن تصويت 124 دولة على القرار، انتصارًا للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية.

وأعرب البرلمان العربي عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدًا أنها خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، كما أعرب عن أسفه من موقف الدول التي عارضت القرار رغم حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع من العالم منذ اكتوبر الماضي.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤليتهم والضغط على كيان الاحتلال للالتزام بتطبيق القرار وإنهاء الاحتلال، وتطبيق القرارات الدولية السابقة التي تجاهلها كيان الاحتلال متحديًا الشرعية الدولية وضاربًا بها عرض الحائط، ويؤكد البرلمان العربي على استمرار دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وخاصة حقه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.