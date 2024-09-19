الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة وأتربة عالقة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024، طقسا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد، غدًا، رياح معتدلة، تنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، وتنشط أحيانًا على جنوب الصعيد، مع وجود أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 22، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28.