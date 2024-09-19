الأرصاد: طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاعًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد، اليوم، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، هبوب رياح معتدلة، تنشط أحيانًا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24، ومطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت مؤخرًا أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس حتى الاثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر 2024، أجواءً حارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء مائلة للحرارة رطبة ليلًا، مشيرة إلى أن يومى الجمعة 20 سبتمبر والسبت 21 سبتمبر المقبلين يشهدان ارتفاعًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.