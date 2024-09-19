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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية الأسبوع المقبل

الخميس، 19 سبتمبر 2024 09:51 ص
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية الأسبوع المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، تشهد الأجواء اليوم الخميس طقسًا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة.

وأشارت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن هذه الأجواء تستمر غدًا الجمعة، مؤكدة أن الأحوال الجوية تبدأ في التحسن مع بداية الأسبوع المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاعًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع من المتوقع هبوب رياح معتدلة، تنشط أحيانًا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24، ومطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28.







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