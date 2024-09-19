ارتفاع عدد ضحايا فيضانات أوروبا لـ23 شخصا مع استمرار انقطاع الكهرباء..فيديو

فاطمة شوقى

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن العاصفة بوريس التي ضربت وسط وشرق أوروبا إلى 23 قتيلا ، بعد أن أفادت جمهورية التشيك بالعثور على جثة امرأة كانت مفقودة ، ولا تزال هناك 100 مدينة غمرتها الفيضانات في البلاد ، مع استمرار انقطاع الكهرباء في عدد من الدول.

وأشار وزير الداخلية في النمسا، فيت راكوسان، إلى أنه تم الكشف عن ثلاث حوادث على الأقل مع اللصوص، و17 انتهاكًا آخر لأنظمة الطوارئ، وتقوم قوات الأمن بمراقبة المناطق المتضررة لمنع المزيد من نهب المنازل في المناطق التي تم إخلاؤها.

وأبلغت الشرطة عن اكتشاف جثة امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت مفقودة منذ يوم الأحد في بلدة كوبيلا ناد فيدنافكو.

وفي المجمل، لقي أربعة أشخاص حتفهم ولا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين في جمهورية التشيك، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات دمرت المنازل وعطلت وسائل النقل وانقطاع التيار الكهربائي.



بوريس



عاصفة بوريس

من جانبها، أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستخصص مليار يورو لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة من الفيضانات، في حين يسمح انخفاض منسوب المياه باستعادة بعض الحياة الطبيعية في النمسا السفلى، المنطقة الأكثر تضررا. ومع ذلك، لا يزال هناك 18 موقعًا معزولًا.



فيضانات اوروبا



وتحسن الوضع أيضًا في فيينا، وعادت خطوط المترو الأربعة من أصل خمسة في الشبكة، والتي انقطعت جزئيًا ليلة السبت، إلى عملها الطبيعي يوم الأربعاء، وفقًا لشركة النقل العام في المدينة فينر لينين. وفي النمسا وصل عدد القتلى إلى خمسة.



الفيضانات



ووفقا للسلطات، كان بوريس أسوأ إعصار يضرب منطقة أوروبا الوسطى منذ عام 2002. كما أبلغت بولندا عن وفيات، التي وصلت أعدادها إلى 7 أشخاص، وهو نفس عدد الوفيات التي أبلغت عنها حكومة رومانيا.