إنهاء إجراءات التعاقد مع معلمى المرحلة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2024 /2025.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها، وتوزيع المعلمين على الإدارات التعليمية لسد العجز بتخصصي رياض الأطفال ومعلم فصل.

وفى سياق متصل أكد سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد ،على تنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم والذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية، وذلك ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية ومجموعة من المدربين المختصين ذوى الخبرات حيث تضمنت محاور التدريب طرق التعامل مع طلاب الدمج التعليمى واستراتيجيات التدريس الخاصة بهم.