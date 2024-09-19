إندبندنت: توقعات بإبقاء بنك إنجلترا على سعر الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة كما هى، فى قراره الذى سيعلن اليوم الخميس، وذلك بعد أن أظهرت أحدث أرقام التضخم فى المملكة المتحدة أنه لا يزال مرتفعا.

ويعتقد أغلب خبراء الاقتصاد أن واضعى سعر الفائدة فى لجنة السياسة النقدية بالبنك سيبقون على معدل الفائدة الأساسى دون تغيير عند 5%، وهو المستوى الذى شوهد آخر مرة فى عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية.

وكان البنك قد خفض معدل الفائدة من 5.25% الشهر الماضى، فى أول خفض منذ عام 2020، فى خطوة تم الترحيب بها من قبل المقترضين الذين لا يزالوا يعانون من أزمة غلاء المعيشة. لكن الخطوة خيبت آمال المدخرين.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلى إن البنك استطاع أن يخض معدل الفائدة الأساسى لأن ضغوط التضخم خفت بدرجة كافية.

وكان معدل التضخم لشهر أغسطس لم يتغير عند 2.2%، وظل أعلى من هدف بنك إنجلترا عن 2%، لكن أقل من 2.4% الذى توقعه البنك نفسه فى هذه المرحلة.

ولفتت إندبندنت إلى أن إبقاء سعر الفائدة الأساسى دون تغيير يعنى أنه من غير المرجح أن تتغير أقساط الرهن العقارى.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أمس الأربعاء، عن خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بمقدار نصف نقطة مئوية، وهى نسبة أعلى من التوقعات.