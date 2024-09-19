اليوم السابع
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إقالة مدير مدرسة ببنها لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسى الجديد

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:48 م
إقالة مدير مدرسة ببنها لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسى الجديد جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان بكفر الجزار بمدينة بنها، للوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، والاطلاع على سير العمل والإجراءات المتخذة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

خلال الجولة، تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل والمرافق الصحية بالمدرسة، وتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية، وخلال تفقده تلاحظ له عدم الاهتمام بالنظافة، وعلي الفور وجه عطيه بإقالة مدير المدرسة نظرا لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأوضح المحافظ، أن هناك توجيهات مشددة بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء العام الدراسي، وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد الطلاب والمعلمين على أداء دورهم على أكمل وجه.

وشدد المحافظ، على أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، مع التركيز على الصيانة الدورية للمباني والمرافق، وتوفير الأثاث المدرسي المناسب، وتوفير المياه النظيفة والكهرباء، والاهتمام بالنظافة العامة للمدرسة.

وأكد المهندس أيمن عطية، أن التعليم هو الأساس لبناء مجتمع متقدم، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص المحافظة على متابعة سير العمل بالمدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وجاءت الجولة بحضور سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها.

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