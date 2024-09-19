اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:01 م
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إزالة 10 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 2256 م2 بكفر الشيخ

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:40 م
إزالة 10 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 2256 م2 بكفر الشيخ إزالة 10 حالات تعدي على الأرض الزراعية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، تمكنت من تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 2256 متر مربع بقرية الشهابية بمركز بلطيم، ضمن الموجة 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

 

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التى هى حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

 

شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات المرور الميدانى بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدى بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.







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