إزالة عدد من السلالم والأكشاك والجراجات المخالفة ورفع الإشغالات بحي ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



حيث شهد اليوم الخميس، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، تنفيذ إزالة لسلمين مخالفين للإنشاءات بجوار التأمينات الاجتماعية بالشارع التجاري وذلك بعد تقنين الإجراءات.

وكذلك تنفيذ إزالة 3 أكشاك مخالفه صادر بحقها قرارات إزالة لعدم وجود ترخيص و شكوى الأهالي.

و تنفيذ قرار إزالة 3 جراجات بمنطقة مساكن أعضاء هيئة التدريس، وإزالة فرش غير مرخص اعاق خطوط التطوير أمام مستشفى الكهرباء.

كما تم مراجعة تراخيص 5 اكشاك ورفع والتحفظ علي 6 ستاند عرض منتجات ، وكذلك رفع ثلاجة عرض و 2 ستاند مغسلة للتعدي على حرم الطريق العام.

ورفع 10 إشغالات بمعرفة أصحابها وتحرير 8محاضر بمخالفات مختلفة.

وذلك تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثان الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.



ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 23لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من 3حتى 23 أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.