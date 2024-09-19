إحباط تهريب طن كوكايين مخبأ بشحنة دقيق فى كوستاريكا متجهة إلى أوروبا

فاطمة شوقى

ضبط رجال الأمن في كوستاريكا أكثر طن من الكوكايين مخبأ وسط شحنة دقيق وكانت متجهة إلى أوروبا ، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة في كوستاريكا ضبطوا حوالى 1374 كيلوجرامًا من الكوكايين، حيث تم العثور عليها في محطة موين بمقاطعة ليمون جنوب غرب البلاد على حاوية تحتوي على نفس العدد من الطرود التي تحتوي على مخدرات جاهزة للشحن إلى بلجيكا عبر ميناء أنتويرب.

وأوضح وزير الأمن ماريو زامورا أن وحدات مكافحة المخدرات وشرطة الحدود والهيئات الأخرى المتمركزة في هذا الميناء اكتشفت الكوكايين بدعم تقني من تقنيات الماسح الضوئي والأنياب، مخبأة في الدقيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوستاريكا تعانى من وضع غير مستقر خاصة في مواجهة هجمة العصابات التي تتاجر بالمخدرات في المنطقة، فقد أصبحت كوستاريكا جنة سياحية نقطة جذب لتهريب المخدرات.

وسلطت الصحيفة على المشكلة الملحوظة التى تعاني منها كوستاريكا في السيطرة على مشكلة لا تستطيع حتى القوى العظمى وقفها، والتي تفوقت على المكسيك كأهم ميناء لشحن الكوكايين، إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب وزير الأمن زامورا، تمر مئات الأطنان من الكوكايين عبر الأراضي الوطنية كل عام دون أن يتم اكتشافها، مما يجعل البلاد هدفا أساسيا للعصابات، دون الموارد اللازمة لمواجهة المشكلة.