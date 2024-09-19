إحالة أوراق أم وابنتها للمفتى لاتهامهما باستدراج ربة منزل لقتلها وسرقتها

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، الدائرة السادسة باجماع الاراء بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمين الاولي والثانية كل من " م.ع.ح" ربة منزل و " ا.ع.م" ربة منزل، الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي بشأنهم، مع استمرار حبس المتهمين وكل من " أ.م.ا" عاطل ،والمتهم " خ.م.ع" بائع أسماك، لاتهام المتهمين الاولي والثانية في قتل المجني عليها " ح.م.م" مع سبق الاصرار، وانهما خطفا المجني عليها بالتحايل وسرقة مشغولاتها الذهبية، بعد أن أحتجازها وحيازتهما سرنجه طبية وحزام جلد، واشترك المتهم الثالث بطريق المساعدة مع المتهمتين الأولي والثانية والمتهم الرابع اشتري واخفا مشغولات ذهبية متحصلة من جناية سرقة والمملوكة للمجني عليها.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 21089 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد بالعثور علي جثة المجني عليها أسفل العقار محل سكن المتهمين بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهمين عقدوا العزم ونفاذا لمخطط الأولي الام والثانية ابتنها بعلم المتهم الثالث زوج البنت بخطف المجني عليها بقصد سرقتها مشغولاتها الذهبية وأعدوا العدة لذلك داخل شقة المتهم الثالث وقامت الاولي بخنقها بايشارب وكسرت الفقرات العنقية أثناء قيام الثانية بتكبيل قديمها و أثناء اصطحابها انزلقت من السجادة علي درج السلم وأثناء مشاهدة سائق التوك توك الذي قام باستدعائه المتهم الثالث لنقل محتويات المنزل ،وعند مشاهدته الجثة فأبلغ عنهما وقام الاولي والثانية الثالث الذي كان علي علم بالقتل والسرقة باعطائه حلق ذهبي لبيعه للمتهم الرابع مع علمه بذلك أن تلك المشغولات متحصله من واقعة سرقة .

وكشفت التحقيقات ، أن يوم الواقعة قاما المتهمون فجرا ،بارتداء عبايات سوداء اللون ، وحملوا جثمان المجني عليها ،بعد أن وضعوا غطاء علي جثمان المجني عليها لاخفاء جريمتهم، قبل إحضار توكتوك لنقل الجثمان ، فشعر بهم الجيران من قاطني العقار الذين أبلغوا الشرطة ،وعلي الفور تم ضبطهم، وبمواجهتهم اقرا بارتكاب الواقعة ،وان المضبوطات من المشغولات الذهبية مملوكة المجني عليها، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.



