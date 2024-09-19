إجراء 9 آلاف و272 عملية عيون لغير القادرين بقرى ومراكز أسوان

أسوان- صلاح المسن

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، و فى إطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة أسوان، أعلنت جمعية الأورمان، إجراء (9272)عملية عيون بقرى ومدن ومراكز محافظة أسوان وذلك منذ بداية عملها بالمحافظة إلى الآن.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في "تصريحات صحفية" أنه يتم تنظيم شهريا ما لا يقل عن 4 قوافل شهرية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان، وأن القافلة الواحده تتضمن صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أى أعباء تثقل كأهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأشار إلى أن التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

واختتم شعبان، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون فى القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى علاج أمرض العيون فى مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.