أنشطة ترفيهية ولجان خدمات للفئات الأولى بالرعاية بتضامن الدقهلية في إطار مبادرة "بداية"

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن تنفيذ المديرية لمجموعة من الأنشطة والفاعليات بشراكة من المؤسسات، والجمعيات الأهلية، تضمنت: ندوات، رحلات ترفهية، توزيع مساعدات عينية، ولجان لتقديم خدمات للفئات الأولى بالرعاية.

وقامت مؤسسة رؤية للتنمية المستدامة بالتعاون مع مكتبة مصر بتظيم رحلة ترفهية تعليمية لمكتبة مصر استهدفت 38 طفلا تابعين لخدمات المؤسسة، وتم التنسيق مع مؤسسة بيت العطاء، وتوزيع 500 قطعة ملابس، وأحذية بالمجان للأسر المستفيدة من الجمعية.

كما تم انعقاد لجنة البت في تظلمات المواطنين من عدم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتم مناظرة 200 حالة بمقر مديرية تضامن الدقهلية بالشراكة مع مديرية الصحة "المجلس الطبي بالدقهلية"، بالإضافة إلى انعقاد لجنة النظر في طلبات الأسر الكافلة المتقدمة لكفالة أطفال من كريم النسب بجمعية المساعي الخيرية بالمنصورة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية، الثلاثاء الماضي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.



