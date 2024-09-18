8 عمليات تجميلية نادرة لأطفال سوهاج بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية

سوهاج محمود مقبول

أجرت مستشفى سوهاج الجامعي 8 عمليات جراحية علي هامش فعاليات ورشة العمل الدولية لإجراء الجراحات التجميلية المتقدمه لمرضي أطفال المسالك البولية، والتي أجراها البروفيسور ماكس سيرفليني رئيس قسم المسالك البولية بجامعة مانشستر البريطانية، والدكتور محمد عمر أستاذ مساعد جراحة عظام الاطفال بجامعة سوهاج والاستشاري بمستشفيات مانشستر.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجراحات التجميلية المتقدمة لمرضي أطفال المسالك البولية تعتبر من الحالات شديدة الندرة، وشديدة التعقيد وتحتاج الي جراحه دقيقة جداً وذات مهارة خاصة وتخصص دقيق ودراية بالتفاصيل التشريحية والإكلينيكية للحالة، مؤكداً علي حرص الجامعة علي الاستعانة بالخبرات المتميزة من الجراحين من مختلف دول العالم، ونقل هذه الخبرات إلى شباب الأطباء، وتدريبهم على الجراحات الصعبة والمعقدة بدقة وكفاءة فائقة، لتقديم أفضل خدمة المرضى.

وأشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري إلي أنه تم مناظرة العديد من الحالات التي تعاني من تشوهات متقدمة بالجهاز البولي علي مدار أربعة أيام، ومنها بعض الحالات التي سبق علاجها داخل وخارج المحافظة ولم تنجح، حيث قام الخبير الأجنبي بإجراء التدخل الجراحي لـ‫8 حالات تتراوح أعمارهم من 9 شهور حتي 16 سنة.

وقال الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب البشرى، إنه يتم إجراء عملتين جراحيتين باليوم، حيث تستغرق الحالة الواحدة حوالي خمس ساعات، بالمستشفي الجامعي وذلك بدءاً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتي الساعة السادسة مساء.

واوضح الدكتور حازم المغازي منسق الورشة، أن معدل نجاح هذه العمليات علي مستوي العالم منخفض للغاية، إلا أن نسبة النجاح بقسم المسالك البولية بجامعة مانشستر البريطانية، والذى يرأسه دكتور ماكس مرتفعه نظراً لخبرتهم العالية بهذه النوعية من العمليات علي مدار أكثر من 20 عاماً، مشيراً إلى أن الورشة شارك بها العديد من الأطباء بالقسم بهدف توفير فرصة للتدريب على أحدث التقنيات الطبية والجراحية المستخدمة فى جراحة المسالك البولية.