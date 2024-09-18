60 عالما من جامعة المنصورة فى قائمة "ستانفورد" لأفضل 2% أكثر تأثيرا بالعالم

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة عن اختيار 60 عالماً من كليات الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلوم، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الزراعة بالجامعة، ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيراً عن مجمل إنتاجهم العلمي، والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية، وفقاً للقائمة الصادرة من قاعدة بيانات Elsevier عن جامعة ستانفورد الأمريكية، والتي شملت 27 عالماً من الجامعة كأكثر العلماء تأثيرا عن مجمل إنتاجهم العلمي، و52 عالماً عن أبحاث عام 2023، وبذلك يصبح عدد المنضمين للقائمة 60 عالماً عن مجمل الإنتاج العلمى، وأبحاث عام 2023.

وتضم القائمة أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من العلماء من 176 دولة حول العالم، في 22 مجالا علميا، و 176 تخصصا، اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus، ويعتمد اختيار الأسماء في القائمة على عدد، وجودة الأبحاث، التي حققت استشهادات مرجعية قيمة في مجالات بحثية تواكب الثورة العلمية الحالية في العالم.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن إدراج 60 عالماً من الجامعة في قائمة «ستانفورد» يظهر تميز الإنتاج البحثي بالجامعة، كما يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس للارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية، واهتمام الجامعة بدعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

وتقدم الدكتور شريف خاطر بخالص التهنئة للعلماء، الذين ضمتهم القائمة، ولجميع أبناء جامعة المنصورة، كما تقدم بالشكر والتقدير للدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفريق التصنيف بالجامعة، متمنيا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.



أسماء علماء جامعة المنصورة



علماء المنصورة في قائمة ستانفورد