25 باحثاً بجامعة بنها ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2024

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن جامعة ستانفورد أطلقت قائمة بأسماء "أفضل 2% من علماء العالم"، وعددهم أكثر من‏‏‏ 217 ألف عالم من 167 دولة يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصص اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus، وقد ظهر 25 عالماً من أبناء الجامعة في مجالات علمية مختلفة.

وأشار الجيزاوي، إلى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر انجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة، حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير، وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا.

وأضاف، أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

من جانب آخر أشار رئيس الجامعة، إلي أن عدد الباحثين الوارد أسمائهم بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لا يعبر مع أعداد الباحثين المتميزين بالنشر العلمي الدولي بالجامعة، لذا يجب على جميع الباحثين ضبط اسم المؤسسة (Affiliation name) التي ينتمي اليها الباحث على صفحاتهم على قواعد بيانات اسكوبس ليكون اسم الجامعة (Benha University) وليس اسم الكلية او القسم العلمي.

وتقدم رئيس جامعة بنها بالتهنئة لعلماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية، وهم:

▪️ محمد لؤي رمضان إبراهيم

▪️ وليد أوسامي محمود

▪️ إبراهيم عبد الغفار السيد خليفة

▪️ عبدالفتاح منجد سليم

▪️ محمد محمد سليمان أحمد أبو زيد

▪️ محمد البدوى عبد الجايد جاد كيوان

▪️ محمد حافظ محمد أبو بكر

▪️ هانم خاطر

▪️ علاء السيد أحمد أحمد أمين

▪️ على يسرى محمد العتر

▪️ أحمد فرج محمد علي

▪️ محمد أحمد حسن هيكل

▪️ مصطفى يس نصار

▪️ أحمد مصطفي عبد الباقي مجاهد

▪️ محمد عبد الفتاح محمد جبل

▪️ أحمد السيد إبراهيم السيسى

▪️ هشام محمد البطش

▪️ أحمد سعيد السيد حسنين

▪️ طه عوض الله السيد إبراهيم

▪️ صحر عبد الرحمن إسماعيل

▪️ محمـد مجـدي فوزي درويـش

▪️ باسم ممدوح حجاج الحلوانى

▪️ عماد حسن محمد إبراهيم زهران

▪️ محمد شعبان محمد حسان

▪️ محمد مختار محمد