‎ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ3332 محلا

‎كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2024 إلى 3332 محلا تجاريا حتى الآن، وأن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.



‎فيما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الحملات على المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى /024 حيث تم تحرير 507 مخالفات نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار أو المشاركة في الأوكازيون الصيفي بدون الحصول على التصاريح من مديريات التموين، كذلك الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو البيع بأزيد من السعر المعلن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المستهلك، كما تنسق الأجهزة الرقابية بالوزارة مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بهدف المرور على أكثر من مكان على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة عروض التخفيضات، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة بما يضمن للمستهلك الحصول على منتج مطابق للمواصفات القياسية.