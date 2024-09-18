وفود متعددة الجنسيات تبشر بانتعاشة سياحية لعروس الصعيد فى بداية الموسم السياحى

المنيا- حسن عبد الغفار

استقبلت محافظة المنيا وفودا ًمتعددة الجنسيات من دول مختلفة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية التي تزخر بها "عروس الصعيد"حيث تضمنت الوفود من دول (المجر، ألمانيا، رومانيا، أستراليا، سويسرا، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، بلجيكا، فرنسا) .

وفي هذا السياق، صرح اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، قائلًا: "نحن فخورون بما تشهده المحافظة من اهتمام عالمي متزايد بتراثها الأثري والتاريخي، وهذا الرواج السياحي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المنيا كوجهة سياحية عالمية، حيث نعمل جاهدين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للزوار وضمان تجربة سياحية مميزة."

ووجه المحافظ بتيسير كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب، وتقديم الهدايا التذكارية والسياحية لهم، مؤكداً ان المحافظة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز البرامج السياحية التى تتيح للزوار فرصة استكشاف التاريخ الغني والمعالم الأثرية الفريدة التي تتميز بها المحافظة.

