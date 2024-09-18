وزير الكهرباء يتفقد مدينة العلوم النووية بأنشاص

كتبت رحمة رمضان

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى زيارة ميدانية مدينة العلوم النووية بمنطقة أنشاص فى محافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل والالتقاء العلماء والباحثين والاطلاع على آخر مستجدات أبحاث هيئة الطاقة الذرية.

وحرص الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية على استقبال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، ومرافقته لزيارة مركز البحوث النووية، ومركز المعامل الحارة، ومجمع مفاعل مصر البحثي الثاني.



ومن المقرر أن يختتم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت زيارته بعقد اجتماع موسع مع رئيس هيئة الطاقة الذرية ومجلس إدارة الهيئة ورؤساء المراكز البحثية.



