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وزير التعليم: زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى ليصل لـ2000 جنيه إضافة للمرتب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:06 م
وزير التعليم: زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى ليصل لـ2000 جنيه إضافة للمرتب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قامت بالعديد من الحلول الخاصة بأزمة سد العجز، وكان من بين تلك الحلول هو الاستعانة بالمعلمين التابعين للوزارة وذلك من خلال زيادة نصاب الحصص المقررة على المعلم.

وأضاف وزير التعليم خلال لقائه بالصحفيين، أنه بامكان أي معلم تابع للوزارة أن يضيف لنصابه عددا من الحصص إذا رغب في ذلك على أن يتم زيادة 50 جنيه على مرتبه في كل حصة، مشيرا إلى أنه من خلال الدراسة التي اجريت يمكن للمعلم أن يضيف لمرتبه ألفي جنيه.

وقال إنه تم مد فترة الدراسة بالعام الدراسي الجديد حيث أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ مبكرا هذا العام وتم زيادة عدد الأسابيع الدراسية من 23 أسبوعا حتى 33 أسبوعا، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة العجز فى المعلمين بتعيين المعلمين الجدد وأيضا السماح بالتعاقد بالحصة والسماح بالمعلمين الأساسيين بالعمل بالحصة مقابل 50 جنيها للحصة وتم سد العجز بنسبة 90%، مشيرا إلى أنه طبيعى أول أسبوع فى الدراسة متوقع بعض المطالبات من نقل وتحويلات ولكن الوزارة مرتبة كل الأمور مع المدارس والقيادات فى المدارس والإدارات والمديريات.

 







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