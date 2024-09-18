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وزير التعليم: تدريس مادة البرمجة من العام المقبل لطلاب أولى ثانوى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 07:45 م
وزير التعليم: تدريس مادة البرمجة من العام المقبل لطلاب أولى ثانوى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم تدريس مادة البرمجة على طلاب الصف الأول الثانوى العام من العام المقبل، جزء منها فى التعليم المدمج وجزء أونلاين.

 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علق على تدريس اللغة العربية والتاريخ وتخصيص 20% من الدرجات وإضافتها إلى درجات الطالب بالمدارس الدولية، قائلا: مش معقول يكون حد مولود فى مصر ومش يعرف مين الرئيس جمال عبد الناصر أو تاريخ بلده، متابعا: ممكن تحرم ابنك أنه يشتغل حاجة معينة هو موهوب فيها زى الصحفى أو الأديب، ومن ثم تدريس اللغة العربية والتاريخ سوف يعزز الهوية الوطنية والثقافية ويرسخ الانتماء والولاء.

 







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