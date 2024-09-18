هاريس تلجأ لـ "الضحك" لتجنب الإجابة عن سياساتها حول غزة وتعويضات العبودية

كتبت : نهال أبو السعود

تعرضت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية لضغط من قبل أعضاء الرابطة الوطنية للصحفيين السود بشأن تفاصيل سياساتها وفي مقدمتها تلك المتعلقة بحرب غزة وتعويضات العبودية الى جانب الخطط الاقتصادية وقضية الإجهاض في ولايات مثل جورجيا.

وفقا لشبكة ان بي سي، شهد الحوار بعض اللحظات المتوترة فيما أخذت هاريس رؤيتها لإدارتها في حال فوزها بالانتخابات في نوفمبر، حيث ضغط المراسلون تونيا موسلي من NPR وجيرين كيث جينور من TheGrio ويوجين دانييلز من Politico على هاريس للحصول على إجابات مباشرة حول مواضيع أخرى

وقام المراسلون بمقاطعتها عندما ابتعدت عن الموضوع، أو أطالت في الإجابة، وتمكنت هاريس من تجاوز لحظة توتر عندما قاطعتها موسلي أثناء الحديث عن القيود على مبيعات الأسلحة، حيث تجاوزت الموقف بالضحك.

وشعر الجمهور، الذي بلغ عدده حوالي 150 شخصاً بينهم نحو 100 طالب جامعي، بعدم الارتياح عندما تهربت هاريس من الإجابة عن سؤال حول إصدار أمر تنفيذي لإنشاء لجنة لدراسة التعويضات عن ممارسات العبودية السابقة بحق السود، وفي النهاية، قالت إن القرار يعتمد على الكونجرس ما كان خيبة امل للحاضرين.

كما أبدى البعض استياءهم من إجابة غير مباشرة لهاريس بشأن ما إذا كانت ستستمر في اتباع نفس نهج إدارة بايدن في التعامل مع الحرب في غزة، وقالت مكررة إجابة سابقة لها بشأن الأمر: "أنا أؤمن بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، والطريقة لتحقيق ذلك هي من خلال التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار، ونحن نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف"

وعما إذا كانت ستغير أي شيء في سياستها تجاه غزة، قالت: "أحد الأشياء التي فعلناها وكنت داعمة جداً لها، هي وقف إرسال القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل. هناك بعض النفوذ الذي نستعمله، ولكن الشيء الذي سيفتح بقية الأمور هو وقف إطلاق النار لن أخوض في محادثات خاصة، ولكنني سأخبركم أنني أجريت محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الإسرائيلي والقادة في مصر وحلفاؤنا، وأوضحنا أنه يجب أن نتوصل لاتفاق".

وحين سؤالها عما تقوله لمن يعتقدون أن هذه الأمور ليست كافية، أجابت: "نحن نضع الضغوط على الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق .. دعوني أكون واضحة، أنا أدعم قدرة إسرائيل على أن تدافع عن نفسها، وأدعم الحاجة إلى أن يكون لدى الفلسطينيين كرامة وحق تقرير المصير، والأمن، فيما نمضي قدماً للتوصل إلى حل الدولتين، ولكن الآن، يجب أن نحصل على وقف إطلاق النار، واتفاق تبادل المحتجزين".



