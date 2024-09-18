موجة حارة.. ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الجمعة والسبت

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس من اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 إلى الاثنين 23 سبتمبر 2024، أجواءً حارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء مائلة للحرارة رطبة ليلًا، مشيرة إلى أن يومي الجمعة 20 سبتمبر والسبت 21 سبتمبر المقبلين يشهدان ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة المقبل على النحو الآتي: القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

كما أوضحت درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت المقبل، على النحو الآتي: القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يسود اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد الأجواء ليلًا وفى الصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على النحو الآتي: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 23، ومطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 26، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 28.