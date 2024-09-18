اليوم السابع
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معرض أهلا مدارس بشارع فيصل يستقبل المواطنين لليوم الثانى على التوالى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:00 ص
معرض أهلا مدارس بشارع فيصل يستقبل المواطنين لليوم الثانى على التوالى معرض أهلا مدارس - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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يستقبل معرض "أهلًا مدارس" بأرض معرض الكتاب في شارع فيصل، لليوم الثاني على التوالي، المواطنين لشراء احتياجاتهم من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بعد افتتاحه مساء أمس الثلاثاء من قبل يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويقام المعرض، الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية على مساحة 2000م تقريبًا، ويشمل أقسامًا للأدوات المدرسية والمكتبية، والحقائب المدرسية، والملابس والأحذية، والسلع والمنتجات الغذائية، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويستهدف معرض "أهلًا مدارس" توفير كل ما تحتاجه الأسرة، وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلاب والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، إذ يطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك بمشاركة كبرى الشركات.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة كافة المعارض والمنافذ الكائنة حاليًا بصفة يومية والتأكد من التزام العارضين والتجار بتقديم منتجاتهم بالأسعار المعلنة وبالجودة المطلوبة.







اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس في شارع فيصل

معارض اهلا مدارس

عودة المدارس

العام الدراسي الجديد

محافظ الجيزة



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