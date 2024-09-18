مصرع شاب صدمته سيارة بكوم امبو

أسوان- صلاح المسن

لقي شاب مصرعه، في حادث مروري بمركز كوم امبو بأسوان، حيث استقبلت مستشفي كوم امبو المركزي ، "ش.ع" جثة هامدة وتم إيداع الجثة المشرحة.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير، ناحية قرية المنشية قبلي بمركز كوم امبو، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث.

كما انتقلت الجهات الأمنية بأسوان، إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.