اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مصدر أمنى: أجهزة الاتصالات التى انفجرت في لبنان تختلف عن أجهزة البيجر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 08:56 م
مصدر أمنى: أجهزة الاتصالات التى انفجرت في لبنان تختلف عن أجهزة البيجر لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت في أنحاء لبنان، اليوم الأربعاء، هي أجهزة اتصال لاسلكي محمولة باليد وتختلف عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس، "تويتر" سابقا، عدد من الفيديوهات والصور، تكشف انفجار أجهزة "بيجر" في لبنان، والتي خلفت وفيات ومئات من المصابين منذ بدء الهجمات أمس، وخلال الموجة الجديدة من التفجيرات اليوم الأربعاء.

ويظهر أحد الفيديوهات بعض الأشخاص في أحد محال الخضار في بيروت، ويفرون فزعين بعد انفجار أحد الأجهزة، وفقا لما تظهره كاميرات المراقبة، وبعض الفيديوهات والصور لما خلفته الانفجارات في الأجهزة المخترقة.

وفى سياق متصل، قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الأربعاء، إن "التفجيرات التي حصلت في لبنان، أمس، أدت إلى سقوط أكثر من 3000 جريح، 400 منهم بحالة خطرة"، لافتاً إلى أن "أغلب الإصابات كانت في اليد ما فرض بترها، وإصابات أخرى في العين".







lebanon news

ماذا حدث في لبنان

lebanon news today

انفجار لبنان

البيجر

تفجير لبنان

بيجر

تفجيرات لبنان

اجهزة البيجر لبنان

اجهزة البيجر

حادث لبنان

احداث لبنان

انفجارات لبنان

انفجار لبنان اليوم

اجهزه البيجر

احداث لبنان اليوم

انفجارات لبنان اليوم

ماذا يحدث في لبنان

تفجيرات لبنان اليوم

اجهزة بيجر

جهاز البيجر

جهاز بيجر

اخر اخبار لبنان

عاجل لبنان

حادث لبنان اليوم

لبنان امس

اجهزه بيجر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة