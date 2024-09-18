اليوم السابع
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مدير تعليم مطروح: انتهاء الاستعدادات لاستقبال 190 ألف طالب الأحد المقبل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:33 ص
مدير تعليم مطروح: انتهاء الاستعدادات لاستقبال 190 ألف طالب الأحد المقبل جانب من الجولات
مطروح – حسن مشالي

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أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استكمال الاستعدادات في جميع مدارس المحافظة، لاستقبال حوالي 190 ألف طالب في المراحل التعليمية المختلفة، ومراجعة موقف الكثافة الطلابية مع مديري المدارس، للالتزام بالتعليمات الوزارية بشأن تقليل الكثافة بالمدارس، والتعليمات الخاصة بتوزيع أنصبة المعلمين من المواد الدراسية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بأنه تفقد الإدارات التعليمية بالمدن المختلفة والمدارس التابعة لها، والتأكد من صرف مخصصات الكتب للمدارس، والتنبيه بضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب، بداية من اليوم الأول للعام الدراسي، مع قيام المدارس بالانتهاء من الصيانات البسيطة، قبل بدء الدراسة، كما تم التشديد على ضرورة الانضباط المهني، وضرورة التزام القائمين على العملية التعليمية، بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل وتقدير المسئولية، لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

كما قامت لجان الصحة والسلامة المهنية بالمديرية، بمتابعة المدارس للاطمئنان على توفير معايير الأمن والسلامة قبل بدء العام الدراسى حفاظاً على سلامة الطلاب. 

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أكد أن جهود أجهزة المحافظة متواصلة، استعداداً لاستقبال حوالي 190 ألف طالب، مع بداية العام الدراسى الجديد، إضافة إلى دخول 17 مدرسة إنشاء جديد وتوسعة، بإجمالى 255 فصلاً دراسياً، بتكلفة إجمالية حوالي 180 مليون جنيه، كما تم إجراء صيانة عاجلة وشاملة لـ 28 مدرسة، في مدن المحافظة وقراها، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات، في جميع المدارس وجاهزيتا قبل بداية العام الدراسى الجديد.

 







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