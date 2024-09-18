اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يستقبل مستشار المركز الوطنى لاستخدامات أرضى الدولة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:11 م
محافظ بنى سويف يستقبل مستشار المركز الوطنى لاستخدامات أرضى الدولة محافظ بني سويف ونائبه ومستشار مركز استخدامات أرضى الدولة
كتب إبراهيم قاسم

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استقبل الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف ونائبه المهندس بلال حبش، بمكتبه بديوان عام المحافظة صباح اليوم، الدكتور جمال يقوت فواز رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق السابق ومستشار المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أرضى الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء وذلك لتهنئة على منصب المحافظ للمرة الثانية وبمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقام الدكتور يقوت الشكر والتقدير لمحافظ بنى سويف ونائبه وذلك على ما قدماه من انجازات غير مسبوقة في محافظة بني سويف متمنيا لهما التوفيق والسداد.

ويذكر أن الدكتور جمال يقوت أحد أبناء محافظة بني سويف وتمكنت خلال رئاسته لمصلحة الشهر العقارى في الفترة ما بين عام 2019 حتى يناير 2024 من تحويل وتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق بعد ادخال نظام المكينة والتحول الرقمى فى جميع المعاملات.







محافظ بنى سويف

مستشار مركز استخدامات أرضى الدولة

المولد النبوي الشريف

المركز الوطنى لتخطيط أرضى الدولة




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