محافظ المنيا يشهد توزيع الخبز مجاناً ضمن مبادرة بداية.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

بعد ساعات قليلة من انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" شهد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا مساهمة تطوعية لعدد من المخابز فى حى وسط مدينة المنيا فى توزيع الخبز مجاناً للمستفيدين تموينياً، ضمن الأنشطة الرئيسية للمبادرة، وذلك فى إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم.

وأكد اللواء كدوانى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتضافر من أجل تفعيل برامج وأنشطة المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الجهاز التنفيذي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة في المبادرة اختيارية من قبل المواطنين، وأن كل مديريات الخدمات حريصة على المساهمة في الفعاليات لأهمية المبادرة التي تعود بالنفع على المواطن، لافتا إلى أن المبادرة تركز على التنمية البشرية والارتقاء بالإنسان من خلال تقديم حزمة من البرامج والأنشطة التنموية التى تهدف إلى ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارات المختلفة، مثل: التربية والتعليم، الصحة، والثقافة، لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في وقت قصير.

من جانبهم عبر المواطنون عن سعادتهم بالمبادرة، مقدمين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطوة الهامة، للارتقاء بالإنسان وتوفير متطلباته من خلال تعزيز أوجه التعاون و التكامل بين مختلف القطاعات.

حضر الفعالية كل من عامر طه، رئيس مركز المنيا، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، هشام طلعت عزام سكرتير عام الغرفة التجارية بالمنيا.



توزيع الخبز ضمن المبادرة



توزيع الخبز ضمن مبادرة بداية



جانب من المبادرة



جانب من توزيع الخبز



