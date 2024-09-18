محافظ القليوبية يتابع جاهزية المدارس بـ3 مدن استعدادا للعام الدراسى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن طوخ وقها وقليوب للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025، وذلك بحضور كلا من سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ، والمشرف على مدينة قها، وسمير عمر رئيس مدينة قليوب، ومديري الإدارات التعليمية بمدن طوخ وقها وقليوب، وذلك في إطار استعدادات محافظة القليوبية للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه شملت الجولة المرور علي مدرسة عبد الحميد حسن التجريبية بطوخ، ومدرسة الشهيد خالد المغربي الثانوية بطوخ، ومجمع مدارس قها الإعدادي والثانوي ومدرسة علاء سليم الثانوية ومدرسة قليوب الإعدادية بنات.

وحرص المحافظ، على تفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على كثافة الطلاب في الصفوف المختلفة من خلال الكشوف المعدة، واستمع إلى شرح من مدير المدرسة حول أعمال الصيانة التي تشمل دورات المياه والدهانات وأعمال أخرى، والتي سيتم تنفيذها خلال إجازة نصف العام.

وأكد المحافظ، على ضرورة إنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب في جميع المدارس على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى، من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات، وإزالة الإشغالات والمرافق من المناطق المحيطة بالمدارس والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما شدد على التأكد من سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ والانتهاء من أعمال الطلاء وصيانة دورات المياه، حرصًا على صحة وسلامة وراحة الطلاب والعاملين، وتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة.

ووجه المحافظ، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استقبال عام دراسي جديد في أجواء هادئة وخدمات متوفرة، خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام من أول يوم دراسى بحضور الطلاب داخل المدارس لارتباط ذلك بأعمال السنة، مؤكداً على أنه سيقوم بزيارات مفاجئة للتأكد من ذلك على أرض الواقع حرصاً على مصلحة الطالب، وخاصة في ظل النهج الجديد الذي تقوم بتطبيقه وزارة التربية والتعليم .

وفى نفس السياق كلف محافظ القليوبية، مديرى الإدارات التعليمية بالتأكيد على انتظام وانضباط المعلمين والعاملين ورفع مستوى النظافة العامة داخل الفصول ودورات المياه العمومية والأفنية، فضلاً عن قيام مسئولى الوحدات المحلية والأحياء برفع الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المداري، وكلف محافظ القليوبية بضرورة العمل على زيادة المسطحات الخضراء بالمدارس لإعطاء المظهر الحضاري.