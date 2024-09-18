محافظ الجيزة يفتتح معهد منديشة الأزهرى بالواحات البحرية.. فيديو

كتبت – مرام محمد

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، معهد منديشة الأزهرى (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بمركز الواحات البحرية.

وتأتي زيارة المحافظ لمركز الواحات البحرية ضمن زياراته الميدانية لجميع الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات والتواصل مع المواطنين والوقوف على المشكلات وحلها.

يُذكر أن محافظ الجيزة زار مؤخرًا مركز ومدينة أبو النمرس، لمعاينة مراحل العمل بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية، ومشروع أعمال تغطية ترعة المنصورية بدءًا من الطريق الوسطي حتى المريوطية، ومشروع رصف وتطوير طريق 6 أكتوبر.

وزار المحافظ مركز ومدينة منشأة القناطر، لتفقد أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار، وأعمال التوسعات بمحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر، ومراحل التنفيذ لكوبرى أبو غالب، والأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة، ومشروع رصف طريق ترعة محمود خليل.