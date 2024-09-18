محافظ الجيزة يفتتح مشروع إنشاء 50 بيتا بدويا بقرية القصر فى الواحات البحرية

كتبت – مرام محمد

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قبل قليل، مشروع إنشاء 50 بيتا بدويا بقرية القصر فى مركز الواحات البحرية، بحضور إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وتأتي زيارة المحافظ ضمن زياراته الميدانية لجميع الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات والتواصل مع المواطنين والوقوف على المشكلات وحلها.

يُذكر أن محافظ الجيزة، وجه رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاستماع للمواطنين بنطاق القرى والنجوع لبحث احتياجاتهم ومراعاتها عند وضع أولويات المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية كل عام.

وبشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد حلول عاجلة لتذليل كافة العقبات والمشاكل، كشف محافظ الجيزة، عن أن الخطة الاستثمارية لهذا العام سوف تشمل تنفيذ مشروعات عديدة ومتنوعة فى مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.