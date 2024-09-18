محافظ الإسماعيلية يوجه بضم فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم إلى عروض المهرجان الدولى للفنون الشعبية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بانضمام فرقة "القلوب البيضاء" من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة؛ لتقديم العروض اليومية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، وإيمانًا وتقديرًا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وأهمية مشاركتهم في جميع النشاطات المختلفة في المجتمع.

حيث تم التنسيق مع إدارة مهرجان الإسماعيلية والفنان ماهر كمال مدير المهرجان، وسيتم إدراج فرقة القلوب البيضاء ضمن العروض اليومية على المسارح التي سيقام عليها العروض فى ( حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، الدنفاه، نادي الأسرة، نادي الفيروز).











