اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بضم فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم إلى عروض المهرجان الدولى للفنون الشعبية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:10 ص
محافظ الإسماعيلية يوجه بضم فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم إلى عروض المهرجان الدولى للفنون الشعبية جانب من العروض فى الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بانضمام فرقة "القلوب البيضاء" من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة؛ لتقديم العروض اليومية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، وإيمانًا وتقديرًا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وأهمية مشاركتهم في جميع النشاطات المختلفة في المجتمع.

حيث تم التنسيق مع إدارة مهرجان الإسماعيلية والفنان ماهر كمال مدير المهرجان، وسيتم إدراج فرقة القلوب البيضاء ضمن العروض اليومية على المسارح التي سيقام عليها العروض فى ( حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، الدنفاه، نادي الأسرة، نادي الفيروز).

1000428156
 
1000428159
 
1000428162
 






الاسماعيلية

مهرجان الاسماعيلية

ذوى الهمم

فرقة القلوب البيضاء

محافظة الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة