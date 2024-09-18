أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جاهزية 1519 مدرسة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2024/ 2025.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان، اجتماع تنسيقى لتحقيق الجاهزية الكاملة بجميع مدارس المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، بحضور المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير عام الأبنية التعليمية.

وخلال الاجتماع، أشار إسماعيل كمال، إلى الجهود المبذولة التى قام بها العاملون بالقطاع التعليمى وهو ما ساهم فى تجهيز المدارس بشكل جيد لاستقبال أبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وتهيئة الأجواء والمناخ الملائم أمامهم لتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وأوضح، أنه سيقوم بزيارات مفاجئة للاطمئنان على سير العملية التعليمية وحسن المعاملة بين المعلم والطالب، والتأكد من التزام الطلاب بالحضور فى ظل الإجراءات الجديدة التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، والتى تستهدف تذليل العقبات والتغلب على التحديات بأفكار ورؤى مستنيرة، وسد العجز للمدرسين بحيث يكون بكل فصل دراسى معلم.

وكلف إسماعيل كمال بقيام لجنة مشتركة من التربية والتعليم والأبنية التعليمية لمراجعة قرارات التخصيص والمسميات للمدارس لتوحيد أسلوب وآلية العمل، والقضاء على أى معوقات إدارية، لافتا إلى أهمية التواصل بين مديرى الإدارات التعليمية والمواطنين بنطاق كل مركز ومدينة لتوضيح موقف المدارس الجارى العمل فيها حتى يتسنى تعريفهم بحجم الإنجازات التى تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وهو ما يعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم لتوفير صروح تعليمية نموذجية ، وهو ما تحقق على أرض الواقع بدخول 16 مدرسة جديدة للخدمة ليصل عددها إلى 1519 مدرسة والتى تمثل مختلف المراحل التعليمية بواقع 10 آلاف و600 فصل دراسى، ولتستقبل 409 آلاف و947 طالبا وطالبة.

واطمأن المحافظ على موقف وصول الكتب المدرسية للمراحل المختلفة حيث تم توريد 99 % لمرحلة رياض الأطفال، و88 % لمرحلة التعليم الإبتدائى ، و 85 % لمرحلة التعليم الإعدادى والثانوى العام ، بالإضافة إلى 75 % لمرحلة التعليم الفنى.