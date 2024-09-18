مجلس جامعة طيبة التكنولوجية يعتمد الجداول الدراسية والكشف الطبى للعام الجامعى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الاجتماع الدوري رقم 17 لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على اعتماد الخطة الإستراتيجية لجامعة طيبة التكنولوجية 2024 / 2029م، وكذلك الموافقة على تشكيل لجنة تعديل لائحة الكتاب الجامعي، كما وافق المجلس على اعتماد نتيجة الدور الثانى للفرقة الثانية لكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية لمرحلة الدبلوم المهني العالي في تكنولوجيا التخصص للعام الجامعي 2023/ 2024 م.

كما وافق المجلس اعتماد جداول الدراسة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024م، وتحديد موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 /2024م، فيما شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، في فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول، تحت شعار ( إبداع - ابتكار - تنافس) والذي يقام في المدينة الشبابية بأبي قير تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وحضر فعاليات الأسبوع وفد من جامعة طيبة برئاسة الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشارك كل من الدكتورة سارة ناجي، وعبدالرحيم محمود، أخصائي النشاط الرياضي، في الفعاليات.

وأكد الدكتور عادل زين الدين على أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات التي تساهم في صقل مهاراتهم التقنية والقيادية، وتعزيز روح الابتكار لديهم، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لبناء جيل من الخريجين القادرين على المنافسة في سوق العمل، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030. لافتا إلى أن المشاركة في هذا الأسبوع تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم التعليم التكنولوجي وتوفير بيئة محفزة للطلاب.