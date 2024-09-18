مجلس الأمن يجتمع الجمعة المقبل لمناقشة انفجارات البيجر فى لبنان

رامى محيى الدين

أفادت وكالة الأنباء رويترز عن رئيس مجلس الأمن الدولي: "المجلس يجتمع يوم الجمعة المقبل بشأن انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان"، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.

لا تزال أنظار العالم متجهة إلى لبنان منذ أن وقع الهجوم السيبرانى على أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر"، والذى بلغت حصيلة ضحاياه حتى الآن 2800 مصاب، و12 شهيدا، بينما الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى 4500 مصاب.

وتم تنفيذ التفجير عبر رسالة مشفرة بتكنولوجيا متطورة وصلت فى وقت واحد لحوالى 5 آلاف جهاز "بيجر"، وأيقظت المادة المخفية المتفجرة، ولم تكن بطارية البيجر في ذاتها من أوجد الموجة الانفجارية، بل كانت مادة الليثيوم التي تغذي الجهاز عند استقبال الرسالة المتسببة في التفجير.