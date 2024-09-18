لو بتعانى من حساسية الأسنان.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

كتبت مروة محمود الياس

هل أسنانك حساسة، وتعانى عند تناول الطعام أو الشراب؟ إذا كنت تعانى عند تناول الأطعمة الباردة والساخنة فأنت تحتاج للعرض على المختص، لبيان السبب واكتشافه وعلاجه بشكل كامل للتخلص من هذه الحالة

وفقا لتقرير نشر في موقع hopkinsmedicine فإن هناك الكثير من الأسباب المتعلقة بحساسية الأسنان، التي تتمثل في :

الاسنان قد تكون متشققة وغير متناسقة

التنظيف الشديد والقوى بالفرشاة أو أن الفرشاة قاسية للغاية على الأسنان واللثة

طعام حمضى قد يسبب هذا التحسس مثل البرتقال والليمون

إجراءات تبييض الأسنان المستمر أو المغالى فيه

الصرير والضغط الزائد على الأسنان

وهناك الكثير من الأسباب المختلفة التي يكشفها طبيب الأسنان المتخصص، أما عن العلاج فيوضحها التقرير من خلال :

استخدام معجون أسنان مناسب للثة ومناسب لحساسية الأسنان يساعد كثيرا على تخطى هذه المشكلة

الحساسية الشديد في الاسنان يمكن ان يزيدها العصب المتضرر داخل الأسنان ذاتها، مما يؤثر على الأعصاب فيزيد من الحساسية وبشدة ، لابد من علاج هذه الحالة لدى مختص.

لابد من الإقلاع عن التدخين خاصة الشره منه ، فهو يؤثر بالسلب وبشدة على حساسية الأسنان

تجنب كل الأطعمة والمشروبات التي تصر بالأسنان وتسبب التحسس فيها

هناك معجون للأسنان ومتخصص في كشط الاسنان وإزالة الجير لابد من تجنب استخدامه تماما