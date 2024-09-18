قوافل طبية وندوات توعوية ضمن "100 يوم صحة" للسيدات بقرى ونجوع الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استمرت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة ضمن مبادرة 100 يوم صحة فى الأقصر، بالعمل فى تقديم الخدمات الطبية المجانية لأبناء القرى والنجوع المدن المختلفة، وذلك بعد مرور حوالى 50 يومًا مرت على إنطلاق المبادرة من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى بحضور ودعم من المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد كشف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، استمرار العمل فى مبادرة 100 يوم صحة فى مختلف الإدارات الصحية، بمتابعة الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات بالمديرية، عبر انتشار مكثف للفرق الطبية فى الفترتين الصباحية والمسائية بالمبادرة، حيث تم تنظيم فعاليات قافلة خدمات تنظيم الأسرة بإدارة الزينية الصحية، بمتابعة الدكتورة غادة شعيب مدير إدارة تنظيم الأسرة، حيث توجه فريق إشراف المديرية والإدارة لقرية جاد الكريم ومستشفى الزينية وحى حسب الله بالزينية بحرى ومركز طبى العشى، والعيادات المتنقلة بقرية الصعايدة وأبو طربوش لمدة ثلاثة أيام.

وتم تنفيذ عدة ندوات عن الوسائل طويلة المفعول وأهمية تركيب اللولب أثناء القيصرية، وكذلك مخاطر الحمل المتكرر والمتقارب، والتنويه عن حملة 100 يوم صحة، وتم توجيه السيدات لإستخدام الوسائل بالعيادة المتنقلة والعيادة الثابتة بالوحدة الصحية، حيث تم الرد على أسئلة الحضور خلال فعاليات الندوات المختلفة، وذلك فى إطار إهتمام مديرية الشئون الصحية بالأقصر، لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة والبعيدة عن الخدمة، وتلبية الاحتياجات الغير ملباه بتلك المناطق والقرى التابعة لحياة كريمة.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال حملات 100 يوم صحة يتم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.



الفرق المتحركة خلال فحص المواطنين بالمبادرة



فاعليات فريق مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة الأقصر



فاعليات فريق مبادره ١٠٠ يوم صحه بمحافظه الاقصر بمختلف الادارات الصحيه



فحص السيدات بالمجان فى مبادرة 100 يوم صحة



فحص مجان للمواطنين ضمن المبادرة بالأقصر



فعاليات الندوات التوعوية للسيدات بقرى ونجوع الأقصر



فعاليات قوافل طبية وندوات توعوية للسيدات بقرى ونجوع الأقصر



فعاليات ندوات توعوية للسيدات بقرى ونجوع الأقصر



قوافل طبية وندوات توعوية للسيدات بقرى ونجوع الأقصر



