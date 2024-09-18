قصور ثقافة الأقصر تقيم معرضين للكتب والحرف اليدوية ضمن مبادرة بداية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تزامنا مع تدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وضمن برنامج وزارة الثقافة، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في فعاليات تدشين المبادرة اليوم بمحافظة الأقصر، بمعرضين لإصدارات الهيئة ومنتجات الحرف اليدوية أقامهما فرع ثقافة الأقصر.

وجاءت مشاركة الفرع بالاصطفاف الذي نظمته المحافظة مع الجهات كافة المشاركة بالمبادرة، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وحسين النوبي مدير عام الثقافة بالأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم الفرع عددا من الأنشطة أثناء عرض الاصطفاف من بينها معرض كتاب لإصدارات الهيئة بجميع السلاسل بأسعار مخفضة، بجانب معرض منتجات حرف يدوية نتاج الورش منها الخيامية وأشغال الخرز والكليم، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية قدمها فنانون ثقافة الأقصر للأطفال، حيث أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا في المبادرة التي تهدف إلى بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه المهارات كافة التي يحتاج إليها، بهدف تحقيق مجتمع أكثر وعياً وتقدماً.

فيما شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، أمس الثلاثاء، بمنطقة ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر بوسط مدينة الأقصر، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

وقام المحافظ بجولة داخل الساحة، تابع خلالها تدشين وإطلاق المبادرة، من خلال اصطفاف المعدات والمركبات والسيارات، بمشاركة كافة الجهات الحكومية والخدمية في كافة القطاعات بالمحافظة، للمشاركة في المبادرة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما شهد المحافظ الفعاليات التي تم تنظيمها على هامش تدشين المبادرة بالأقصر والتي تضمنت فقرات فنية وشعبية.



قصور الثقافة بالأقصر تقيم معرضين للكتب والحرف اليدوية



معارض للكتب ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالأقصر