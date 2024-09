فيديوهات وصور تكشف موجة التفجيرات الجديدة لأجهزة "البيجر" فى لبنان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس، "تويتر" سابقا، عدد من الفيديوهات والصور، تكشف انفجار أجهزة "بيجر" في لبنان، والتي خلفت وفيات ومئات من المصابين منذ بدء الهجمات أمس، وخلال الموجة الجديدة من التفجيرات اليوم الأربعاء.

ويظهر أحد الفيديوهات بعض الأشخاص في أحد محال الخضار في بيروت، ويفرون فزعين بعد انفجار أحد الأجهزة، وفقا لما تظهره كاميرات المراقبة، وبعض الفيديوهات والصور لما خلفته الانفجارات في الأجهزة المخترقة.

The Lebanese Ministry of Health has asked all of its citizens who own any kind of Motorola pager or device to stay away from them til further notice pic.twitter.com/71mNETAqvT